X-Men N°05 - Edition collector - COMPTE FERME

Le voyage dans le temps se poursuit pour Kamala Khan, qui revit les événements de la saga du Phénix Noir ! Les X-Men affrontent la Légion des Monstres, tandis qu'une autre équipe découvre l'instigateur de ses récents malheurs. Big Bang est-elle digne de confiance ? Qui est Galacta ? Tornade va bientôt le savoir. Cyclope peine à semer les Reavers, et Laura et Gabby Kinney font une étrange découverte : X 73. 25 épisode anniversaire pour Uncanny X-Men dans ce nouveau numéro du bimensuel dédié aux fans de mutants ! La plupart des nouvelles séries lancées depuis le relaunch de juillet déploient ici leurs ailes, avec de nombreuses surprises au programme.
Par
Collin Kelly, Jackson Lanzing, Gail Simone Chez
Panini France
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