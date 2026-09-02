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Marvel World N°11 - Edition collector - COMPTE FERME

Joe Kelly, Jed MacKay, Ryan North

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Peter Parker est de retour sur Terre... mais est-il trop tard pour aider Norman Osborn, qui a repris le rôle de Spider-Man ? Malgré tous les efforts des Avengers, Kang atteindra-t-il ses objectifs ? Qui est la Femme Invincible, et pourquoi menace-t-elle les Quatre Fantastiques ? Quels secrets Fatalis a-t-il cachés dans ses donjons ? Que peut un Thor mortel face à Mister Hyde ? Enfin, Captain America est-il là pour aider Iron Man... ou pour l'arrêter ? Ce nouveau numéro de MARVEL WORLD déborde de rebondissements ! Les événements d'Amazing Spider-Man mènent directement à l'événement DEATH SPIRAL à découvrir ce mois-ci. La nouvelle série Iron Man prend son envol, et la mini-série Dungeons of Doom prépare l'avenir de l'univers Marvel... et ce n'est pas tout !

Par Joe Kelly, Jed MacKay, Ryan North
Chez Panini France

|

Auteur

Joe Kelly, Jed MacKay, Ryan North

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Marvel World N°11 - Edition collector - COMPTE FERME

Joe Kelly, Jed MacKay, Ryan North

Paru le 02/09/2026

176 pages

Panini France

22,00 €

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