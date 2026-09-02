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Missel des enfants (Année B)

Marcelino Truong

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L'édition 2027 du Missel des enfants, pour suivre la messe et les lectures bibliques de l'année liturgique B (du 29 novembre 2026 au 22 novembre 2027). L'outil indispensable pour permettre aux enfants d'être acteurs de la messe Accessible dès 8 ans, cet ouvrage permet à l'enfant de comprendre ce qu'il voit, entend et dit à la messe, pour mieux saisir le sens de chaque célébration et y participer pleinement. Pour chaque dimanche, il trouvera toutes les lectures de la messes, ainsi que des encadrés pédagogiques expliquant et définissant les mots compliqués. Un bel ouvrage illustré avec sensibilité, qui ouvre à l'intériorité Les illustrations de Marcelino Truong servent d'appui à la découverte de la prière. Un outil idéal pour préparer la messe en famille, suivre la liturgie à l'église, et pour les groupes de catéchisme.

Par Marcelino Truong
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Marcelino Truong

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

MisselsI

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Missel des enfants (Année B)

Marcelino Truong

Paru le 02/09/2026

318 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

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