Pour la première fois dans l'histoire de la Centrafrique, un président modifie la Constitution pour briguer un troisième mandat. Avec Faustin-Archange Touadéra, le pouvoir change de dimension... mais à quel prix ? A travers une enquête journalistique rigoureuse, cet ouvrage plonge au coeur d'une campagne minutieusement orchestrée, explore les stratégies de mobilisation et le rôle du premier cercle présidentiel, et montre les difficultés d'une opposition affaiblie. Il décrypte aussi les défis sécuritaires persistants, les accords avec des groupes armés comme l'UPC et les 3 R, l'émergence de nouvelles menaces et le rôle controversé du Wagner Group, ainsi que l'influence croissante de la Russie. Sur le plan international, il met en perspective le retour progressif de la Centrafrique dans le jeu diplomatique, entre appuis renouvelés du FMI et de la Banque mondiale, dialogues avec la France et nouveaux partenariats, à l'instar des Emirats arabes unis, tout en illustrant les ambitions de transformation économique et sociale à travers des projets structurants tels que le champ solaire de Sakai.