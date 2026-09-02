Une ennemie au refuge

Et si un petit chien devenait le plus grand des médiateurs ? Dans la classe de Sally, une nouvelle élève capricieuse et hautaine du nom de Capucine est arrivée. Sally ne l'aime pas du tout ! Lorsque Capucine débarque au refuge, Sally est décidée à tout faire pour qu'elle n'adopte pas un chien. Mais son ennemie jette son dévolu sur un adorable King-Charles roux souffrant d'hyper-attachement dont personne ne veut. Et si ce petit chien les aidait finalement à se comprendre l'une l'autre ? Une série pleine de tendresse et de complicité " Un chien pour toi " met à l'honneur nos amis les canins grâce auxquels les lecteurs abordent en douceur les inquiétudes du quotidien. Une galerie de chiens absolument irrésistibles croqués par l'illustratrice Sarah Khalaf. Une autrice de talent Catherine Kalengula, autrice prolifique, aborde aborde avec humour et justesse les sentiments forts de l'enfance : rejet, rivalité, mais aussi ouverture et pardon. Les lecteurs plongent dans de véritables aventures et quêtes d'acceptation de soi. Ce roman est un véritable baume au coeur !