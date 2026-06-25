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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le parcours

Benbala Mansour Bouraïma

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Le parcours retrace l'itinéraire d'un jeune homme confronté très tôt aux exigences de la vie adulte, entre ambitions personnelles, sacrifices familiaux et quête d'accomplissement. A travers un récit sincère et profondément humain, l'auteur revient sur les étapes qui ont forgé son caractère : les années d'études, les doutes, les épreuves personnelles, le départ vers l'inconnu, l'adaptation à une nouvelle vie à l'étranger et les obstacles rencontrés sur son chemin. Entre réussites, désillusions, rencontres marquantes et leçons de vie, cet ouvrage raconte bien plus qu'un simple parcours universitaire ou professionnel : il témoigne de la construction progressive d'un homme, façonné par l'adversité, la discipline et la foi en des jours meilleurs. Une ode à la persévérance, à la résilience et à cette conviction profonde que chaque difficulté surmontée participe à forger notre destinée.

Par Benbala Mansour Bouraïma
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Benbala Mansour Bouraïma

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature francophone

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Le parcours

Benbala Mansour Bouraïma

Paru le 25/06/2026

264 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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Scannez le code barre 9791044042651
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