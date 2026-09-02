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Calendrier Lunaire

Michel Gros, Clément Gros

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Jardiner avec la Lune... pour des plantes pleines de vitalité et des récoltes plus abondantes, le Calendrier Lunaire est le coup de pouce indispensable à votre jardin. Pour les légumes, les fruits, les fleurs, les arbres, mais aussi pour l'agriculture, les animaux, les abeilles, le vin, la bière, le bois, le gazon... Vivre avec la Lune... pour obtenir des cheveux plus beaux, pour une épilation plus efficace dans le temps, pour des ongles plus forts, une peau plus saine... Retrouvez les meilleures dates qui optimiseront vos soins du corps ainsi que votre santé en général. Edité depuis 1978... le Calendrier Lunaire est le fruit de 40 années de recherches et d'expérimentations sur les influences cosmiques. Synthèse d'un savoir astronomique et d'un savoir ancestral cet ouvrage propose une analyse très détaillée de toutes les influences lunaires et planétaires.

Par Michel Gros, Clément Gros
Chez Calendrier lunaire

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Auteur

Michel Gros, Clément Gros

Editeur

Calendrier lunaire

Genre

Jardinage

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Calendrier Lunaire

Michel Gros, Clément Gros

Paru le 02/09/2026

140 pages

Calendrier lunaire

9,70 €

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