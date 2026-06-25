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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La distance correcte

Tientcheu Nouake

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La distance correcte avance par fragments : quarante-deux textes en prose poétique traversés par une même interrogation. Comment la contrainte s'installe-t-elle sans jamais se nommer ? Comment la violence domestique, le déracinement et l'effacement de soi parviennent-ils à agir avec tant de force justement parce qu'ils restent discrets, presque invisibles, en apparence convenables ? Ce recueil ne raconte pas frontalement. Il s'approche, au plus près de ce qui échappe aux mots ordinaires. Dans une langue sobre, tendue et précise, Tientcheu Nouake révèle ce que le quotidien dissimule et donne forme à ce que l'on tait trop souvent. Un ouvrage dense et saisissant qui explore les silences, les failles et les mécanismes maquillés de la maltraitance.

Par Tientcheu Nouake
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Tientcheu Nouake

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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La distance correcte

Tientcheu Nouake

Paru le 25/06/2026

124 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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Scannez le code barre 9791044038098
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