Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La femme la plus laide du monde

Alice Geslin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Angleterre, fin de la Première Guerre mondiale. Mère de famille nombreuse, infirmière de son état, Mary-Ann Bevan développe une maladie qui déforme progressivement son corps jusqu'à l'empêcher d'exercer toute activité professionnelle. Acculée par la maladie et son veuvage, elle s'inscrit au concours de la "femme la plus laide possible" organisé par l'antenne anglaise du cirque américain Barnum & Bailey, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Une fois couronnée, elle accepte de s'enrôler et d'exhiber sa présumée monstruosité dans les freak shows, aux côtés d'autres "monstres humains" aux malformations physiques hors-normes. C'est aux Etats-Unis, à Coney Island -- où les freaks sont présentés comme de grands artistes et leur popularité immense -- qu'elle gagne le surnom de "femme la plus laide du monde" dont elle tire fierté et richesse... Elle peut ainsi réaliser son rêve : financer de bonnes études à ses enfants, leur donner les moyens de de vivre libres... mais loin d'elle ! Qui était vraiment Mary-Ann Bevan ? Une victime ou une femme libre ? Une mère égoïste ou un modèle d'abnégation ? A chacun de se forger son opinion.

Par Alice Geslin
Chez La Boîte à Bulles

|

Auteur

Alice Geslin

Editeur

La Boîte à Bulles

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La femme la plus laide du monde par Alice Geslin

Commenter ce livre

 

La femme la plus laide du monde

Alice Geslin

Paru le 02/09/2026

128 pages

La Boîte à Bulles

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849535554
9782849535554
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.