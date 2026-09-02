La femme la plus laide du monde

Angleterre, fin de la Première Guerre mondiale. Mère de famille nombreuse, infirmière de son état, Mary-Ann Bevan développe une maladie qui déforme progressivement son corps jusqu'à l'empêcher d'exercer toute activité professionnelle. Acculée par la maladie et son veuvage, elle s'inscrit au concours de la "femme la plus laide possible" organisé par l'antenne anglaise du cirque américain Barnum & Bailey, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Une fois couronnée, elle accepte de s'enrôler et d'exhiber sa présumée monstruosité dans les freak shows, aux côtés d'autres "monstres humains" aux malformations physiques hors-normes. C'est aux Etats-Unis, à Coney Island -- où les freaks sont présentés comme de grands artistes et leur popularité immense -- qu'elle gagne le surnom de "femme la plus laide du monde" dont elle tire fierté et richesse... Elle peut ainsi réaliser son rêve : financer de bonnes études à ses enfants, leur donner les moyens de de vivre libres... mais loin d'elle ! Qui était vraiment Mary-Ann Bevan ? Une victime ou une femme libre ? Une mère égoïste ou un modèle d'abnégation ? A chacun de se forger son opinion.