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#Polar

Lapiaz

Maryse Vuillermet

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La montagne du Jura, 1977. Un jeune couple s'installe dans une ferme d'estive, dans une combe reculée, le Crêt à la Neuve. Tony, avec son accent étrange. Isabelle, dont le visage est balafré. Leurs voisins sont un vieux ménage d'agriculteurs, les Satin, dont un fils reprend l'exploitation avec son épouse, chasseuse de vipères à ses heures. Tout sépare ces paysans habitués à travailler dur dans un climat austère et ces hippies qui veulent tirer un trait sur leur passé. Pourtant, un attrait puissant va rapprocher ces habitants, curieux les uns des autres autant que remués dans leurs certitudes. Qui pourrait imaginer que les choses tournent si mal ? Dans un sublime paysage de lapiaz où prolifèrent les serpents, Maryse Vuillermet orchestre un drame dont les récitants chercheront longtemps à démêler les origines.

Par Maryse Vuillermet
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Maryse Vuillermet

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans noirs

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Lapiaz

Maryse Vuillermet

Paru le 02/09/2026

316 pages

Editions du Rouergue

9,50 €

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