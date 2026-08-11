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Le calme avant la tempête

Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée

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Hitman est le sergent d'armes des Survivors. Personne ne connaît son histoire ni ce passé qu'il protège farouchement. Il refuse de s'attacher à quiconque... sauf peut-être à Camryn. Mais tout bascule lorsque Judge l'envoie en mission chez les Fils de Satan pour entraîner leur pouliche. Une jeune femme qui le renvoie à un passé qu'il refusait d'affronter. Mélia... sa Némésis. Celle qu'il a tenté de tuer huit ans plus tôt, celle qu'il s'est juré d'éliminer. Mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on croit... et Hitman va devoir y faire face, au risque de déclencher un véritable ouragan.

Par Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

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Le calme avant la tempête

Aurélie Lavallée, Pierrette Lavallée

Paru le 11/08/2026

278 pages

Editions Sharon Kena

18,00 €

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