Code de la consommation 2027

Annoté sous la direction du Professeur Laurent Leveneur, le Code de la consommation est l'outil indispensable à la compréhension du droit de la consommation. Le Code de la consommation LexisNexis rassemble l'ensemble des textes codifiés, non codifiés et jurisprudence relatifs aux droits des consommateurs et au crédit à la consommation dans un ouvrage accessible à la fois aux professionnels, aux étudiants, ainsi qu'à tous les consommateurs et à leurs associations. Annoté de nombreuses références bibliographiques et jurisprudentielles récentes, il est complété par près de 20 annexes thématiques et comporte un index précis et détaillé facilitant l'accès à l'information. 1/ Un code complet et fiable : tout le droit de la consommation et du crédit en un seul code (droit interne et de l'Union européenne). 2/ Annoté sous la direction du Professeur Laurent Leveneur, par une équipe de spécialistes. 3/ Pratique, ce code autorisé aux examens facilite l'accès à l'information grâce à près de 20 annexes thématiques et son index détaillé. 4/ A jour de la réforme du crédit à la consommation.