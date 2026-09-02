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Cybercombattante

Johanna Brousse

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La lutte contre la cybercriminalité, c'est elle : Johanna Brousse, jeune magistrate à la tête de la section J3 du parquet de Paris. De l'arrestation de hackers de renom à celle de Pavel Durov, fondateur de la messagerie cryptée Telegram, en passant par la convocation d'Elon Musk devant la justice française et la fermeture du site de rencontres Coco utilisé par Dominique Pélicot, la traque menée par Johanna Brousse et ses collègues est digne d'un cyberthriller. Alors qu'un simple ordinateur suffit pour escroquer des particuliers, brasser des milliards en cryptomonnaies ou commanditer un enlèvement, Johanna Brousse raconte de l'intérieur des affaires qui nous concernent tous. Une parole rare pour alerter et former face à une menace numérique qui ne cesse de se diversifier et de muter comme une hydre infernale.

Par Johanna Brousse
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Johanna Brousse

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Criminalité

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Cybercombattante

Johanna Brousse

Paru le 02/09/2026

256 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

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