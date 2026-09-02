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#Bande dessinée jeunesse

Ceci n'est pas une romance

Sarah Andrès, Laurence Ningre

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Lola est conférencière au musée des Beaux-arts. Une conférencière du genre toujours en retard, les cheveux roses et la blague plus rapide que son ombre. Le jour où un tableau est endommagé par un visiteur, Lola rencontre Guillaume Legris, le restaurateur en chef du musée. Pour elle, c'est le coup de foudre. Pour lui... Hmm... Bref. Passons. Afin de se rapprocher du ténébreux Guillaume, Lola s'intéresse de plus près à la toile accidentée. Flanquée du gentil Jordan, gardien au musée, elle se lance dans une enquête qui pourrait bien changer le destin du tableau... et le sien !

Par Sarah Andrès, Laurence Ningre
Chez Rageot

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Auteur

Sarah Andrès, Laurence Ningre

Editeur

Rageot

Genre

Girls

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Ceci n'est pas une romance

Sarah Andrès, Laurence Ningre

Paru le 02/09/2026

304 pages

Rageot

16,90 €

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