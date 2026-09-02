Ceci n'est pas une romance

Lola est conférencière au musée des Beaux-arts. Une conférencière du genre toujours en retard, les cheveux roses et la blague plus rapide que son ombre. Le jour où un tableau est endommagé par un visiteur, Lola rencontre Guillaume Legris, le restaurateur en chef du musée. Pour elle, c'est le coup de foudre. Pour lui... Hmm... Bref. Passons. Afin de se rapprocher du ténébreux Guillaume, Lola s'intéresse de plus près à la toile accidentée. Flanquée du gentil Jordan, gardien au musée, elle se lance dans une enquête qui pourrait bien changer le destin du tableau... et le sien !