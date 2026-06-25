Mais papa, c'est quoi la Ducasse d'Ath ?

Chaque soir, une question. Chaque question, une histoire. Avant de s'endormir, Julien a toujours besoin de boire un verre d'eau, de faire pipi deux fois, de lire une histoire, d'embrasser Chonchon son doudou et de faire un gros câlin à son papa. Une fois qu'il a fait tout ça, il peut faire de beaux rêves. Enfin, presque. "Mais Papa." "Oui, Julien." "C'est quoi la ducasse d'Ath ? " Papa soupire. Il ne sait pas, lui, définir exactement ce qu'est la ducasse. Il est certes Athois. Il fait la ducasse chaque année. Mais il ne s'est jamais réellement posé la question sur les origines de cette tradition. Cependant, il voit bien que Julien ne s'endormira pas tant qu'il n'a pas sa réponse. Alors, Papa s'installe à côté de Julien, ferme les yeux un long moment, puis lui raconte l'histoire la plus extraordinaire qu'il ait jamais entendue. Mais Maman veille. Elle, elle connaît la réponse à tous les mystères qui entourent la ducasse : depuis quand la fête-t-on ? Avec quel bois sont assemblées les têtes des Géants ? De quelle confrérie est Goliath ? L'Aigle a-t-il toujours eu deux têtes ? , etc. Julien va naviguer entre anecdotes fantasques et vérités historiques.