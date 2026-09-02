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Les fusées

Anonyme, Xxx, Pandacraft

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Crée ta fusée Ariane 6 et reproduis les étapes de son lancement dans l'espace ! Une expérience conçue en collaboration avec ArianeGroup. 3, 2, 1... Assemble les différents étages de ta fusée, ajoute ses boosters, son moteur et ses flammes. Place tes satellites à l'intérieur et lance le décollage ! Rejoue chaque étape du lancement pour comprendre comment une fusée atteint l'orbite. Dans ton livre documentaire, découvre à quoi servent les fusées et les satellites, comment fonctionne Ariane 6, comment elle a été construite et quelles sont les grandes étapes de son lancement. Remonte aussi le temps pour explorer l'histoire de la conquête spatiale.

Par Anonyme, Xxx, Pandacraft
Chez Pandacraft

|

Auteur

Anonyme, Xxx, Pandacraft

Editeur

Pandacraft

Genre

Bricolage et création

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Les fusées

Anonyme, Xxx, Pandacraft

Paru le 02/09/2026

12 pages

Pandacraft

16,90 €

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