Non, je veux pas me calmer

NON, le petit dragon ne veut pas se calmer ! Hors de question de descendre du manège. Alors quand maman dit stop, la colère explose : muscles tendus, joues en feu, tempête dans la tête... Même les passants n'osent rien dire ! Comment dompter sa colère ? En voilà, un défi... Avec tendresse et humour, ce livre accompagne les tout-petits dans cette grande étape de gestion des émotions. Parce que grandir, c'est parfois dire "non" avant de dire "oui" avec fierté ! Un récit rassurant et joyeux pour tous les enfants qui découvrent comment apprivoiser leurs émotions.