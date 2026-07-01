Capital Sympathique

Coluche disait " A la télé ils disent tous les jours : "Y a trois millions de personnes qui veulent du travail". C'est pas vrai : de l'argent leur suffirait. " Mais que ferait-on vraiment de cet argent, sinon se payer du temps ? Ce livre propose de réfléchir à une entreprise qui ne ment pas sur ses motivations. Une structure pensée à partir de ce que nous sommes réellement, et non de ce que nous prétendons être. Ce n'est pas une solution. Ce n'est même pas une certitude. C'est la recherche d'un échange équivalent : de l'implication et de l'énergie contre autre chose que le simple droit de survivre. Du temps, contre du temps.