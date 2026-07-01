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#Roman francophone

Capital Sympathique

Charles Sommer

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Coluche disait " A la télé ils disent tous les jours : "Y a trois millions de personnes qui veulent du travail". C'est pas vrai : de l'argent leur suffirait. " Mais que ferait-on vraiment de cet argent, sinon se payer du temps ? Ce livre propose de réfléchir à une entreprise qui ne ment pas sur ses motivations. Une structure pensée à partir de ce que nous sommes réellement, et non de ce que nous prétendons être. Ce n'est pas une solution. Ce n'est même pas une certitude. C'est la recherche d'un échange équivalent : de l'implication et de l'énergie contre autre chose que le simple droit de survivre. Du temps, contre du temps.

Par Charles Sommer
Chez A PRECISER

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Auteur

Charles Sommer

Editeur

A PRECISER

Genre

Littérature française

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Capital Sympathique

Charles Sommer

Paru le 01/07/2026

86 pages

A PRECISER

8,00 €

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