Non, je veux pas manger des morceaux

NON, le petit castor ne veut pas manger des morceaux ! Un jour, tout est simple : du lait doux, une cuillère de purée bien lisse. Mais soudain, des petits grains, des morceaux qui collent, des couleurs qui éclaboussent. En voilà, un défi... Avec tendresse et humour, ce livre accompagne les tout-petits dans cette grande étape qu'est la diversification alimentaire. Parce que grandir, c'est parfois dire "non" avant de dire "oui" avec fierté ! Un récit rassurant et joyeux pour tous les enfants qui apprennent à manger des morceaux.