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#Album jeunesse

Non ! je veux pas aller au dodo

Elisa Seror, Juliette Gillard

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NON, le petit koala ne veut pas aller au dodo ! C'est l'heure des grands, mais il ne veut pas quitter Papa et Maman, ni éteindre la lumière. Son ventre fait un gros noeud, son coeur bat fort... et si maman n'était plus là demain matin ? Comment faire pour s'endormir seul ? En voilà, un défi... Avec tendresse et humour, ce livre accompagne les tout-petits dans cette grande étape qu'est l'apprentissafge du sommeil. Parce que grandir, c'est parfois dire "non" avant de dire "oui" avec fierté ! Un récit rassurant et joyeux pour tous les enfants qui apprennent à s'endormir seuls.

Par Elisa Seror, Juliette Gillard
Chez Hatier

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Auteur

Elisa Seror, Juliette Gillard

Editeur

Hatier

Genre

Tout-carton

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Non ! je veux pas aller au dodo

Elisa Seror, Juliette Gillard

Paru le 02/09/2026

22 pages

Hatier

6,95 €

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Scannez le code barre 9782401121287
9782401121287
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