Non ! je veux pas aller au dodo

NON, le petit koala ne veut pas aller au dodo ! C'est l'heure des grands, mais il ne veut pas quitter Papa et Maman, ni éteindre la lumière. Son ventre fait un gros noeud, son coeur bat fort... et si maman n'était plus là demain matin ? Comment faire pour s'endormir seul ? En voilà, un défi... Avec tendresse et humour, ce livre accompagne les tout-petits dans cette grande étape qu'est l'apprentissafge du sommeil. Parce que grandir, c'est parfois dire "non" avant de dire "oui" avec fierté ! Un récit rassurant et joyeux pour tous les enfants qui apprennent à s'endormir seuls.