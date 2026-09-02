Albie et le mystère de la poupée disparue

Quelque part, sur une lointaine planète, vit Albie, un petit garçon à la peau presque aussi verte qu'un véritable Martien. Et la vie d'Albie serait parfaite s'il réussissait à dire ce qu'il ressent. Sauf qu'Albie garde tout de même beaucoup de choses pour lui, jusqu'au jour où Nina, sa petite soeur, pousse le bouchon un peu trop loin... Avec ce nouvel album tout aussi drôle et fantaisiste que les précédents, Einat Tsarfati nous plonge dans le quotidien d'une joyeuse fratrie, où règnent l'amour, mais aussi quelques malentendus.