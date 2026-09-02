Au fond de la rivière

C'est parfois sous la surface trouble d'une eau mouvante que se reflètent le mieux les souvenirs. Sur le lit de la rivière, des silhouettes se forment et se déforment à mesure que ressurgit une enfance passée dans l'ombre d'une mère à la fois tendre et étouffante, qui fait peser sur sa fille toutes les attentes avec lesquelles elle a elle-même grandi, mais dont Jamaica Kincaid se détache à mesure qu'apparaissent ses premiers désirs d'amour et de liberté. Dans ce recueil réunissant les dix premiers récits publiés par l'écrivaine après avoir quitté Antigua, l'île qui l'a vue naître, et ses paysages luxuriants, rendus parfois suffocants par des décennies de domination coloniale, l'intime se fait aussi poétique que politique, et c'est une voix singulière qui s'élève pour dessiner nettement les contours de sa propre existence. Jamaica Kincaid est née en 1949 à Antigua, dans les Caraïbes. A dix- sept ans, elle quitte l'île pour New York, où elle publie ses premiers textes. Elle est l'autrice de cinq romans, de nouvelles et de récits, dont "Mon fre`re", prix Femina étranger en 2000.