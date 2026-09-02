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Unsung Hero T03

Mizuki Uratani

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Ichirô Gomen, jeune employé de la branche production de Gaia Music, et Jam Hiiragi, chanteuse de talent mais imprévisible, ne sont maintenant plus seuls dans leur aventure. Ce projet débuté à deux prend de plus en plus d'ampleur et réquisitionne des professionnels de divers milieux, tandis que la sortie du premier single de Jam approche... La pression monte, et le duo sait qu'il doit absolument faire ses preuves ! Gomen saura-t-il supporter le stress amené par les agissements de Jam ?

Par Mizuki Uratani
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Mizuki Uratani

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Manga

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Unsung Hero T03

Mizuki Uratani

Paru le 10/09/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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