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#Imaginaire

Enchantées

Audrey Alwett, Nora Moretti

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Elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Le désordre règne au sein de la ruche de Lucie. Les fées contestent la souveraineté de Marigold et la perspective de dénicher enfin un jardin où s'installer s'éloigne... Heureusement, Lucie finit toujours par surprendre, à commencer par son cousin Achille. Celui-ci a découvert l'emplacement du trésor des reines, mais surtout le secret du lieu qui semble frappé d'une étrange malédiction... Entre être et avoir, la quête de l'émerveillement se poursuit. Une aventure féérique à la croisée de l'affaire des Fées de Cottingley, des univers de Beatrix Potter et d'un Paris mystérieux...

Par Audrey Alwett, Nora Moretti
Chez Drakoo

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Auteur

Audrey Alwett, Nora Moretti

Editeur

Drakoo

Genre

Fantasy

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Enchantées

Audrey Alwett, Nora Moretti

Paru le 02/09/2026

72 pages

Drakoo

16,90 €

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