Enchantées

Elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Le désordre règne au sein de la ruche de Lucie. Les fées contestent la souveraineté de Marigold et la perspective de dénicher enfin un jardin où s'installer s'éloigne... Heureusement, Lucie finit toujours par surprendre, à commencer par son cousin Achille. Celui-ci a découvert l'emplacement du trésor des reines, mais surtout le secret du lieu qui semble frappé d'une étrange malédiction... Entre être et avoir, la quête de l'émerveillement se poursuit. Une aventure féérique à la croisée de l'affaire des Fées de Cottingley, des univers de Beatrix Potter et d'un Paris mystérieux...