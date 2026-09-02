Les couleurs du ciel et de l'espace

- La véritable nature de la lumière et les mystères des couleurs que perçoivent humains... et animaux. - Comment les télescopes modernes voient ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Les astres émettent aussi de la lumière infrarouge ou ultraviolette, ainsi que des rayons X et des ondes radio. - Pourquoi le ciel est bleu, d'où viennent les couleurs des couchers de soleil et des aurores boréales et ce qu'est le fascinant "rayon vert" . - Les couleurs étonnantes des planètes : les teintes rousses de Mars, les nuages jaunes de Vénus, les anneaux de Saturne ou la Grande Tache Rouge de Jupiter. - L'intimité des étoiles : leur couleur raconte leur température et leur histoire, des géantes rouges aux naines blanches et aux pulsars, en passant par les traînardes bleues. - Les nébuleuses sous toutes leurs formes : poussières, gaz ionisés, nuages sombres... et apprenez si leurs couleurs "sont réelles" . - Le décalage vers le rouge des galaxies et le rayonnement cosmologique, deux clés majeures pour lire l'histoire de l'Univers depuis le Big Bang. - LES NOMBREUSES IMAGES REELLES ISSUES DE MISSIONS SPATIALES AJOUTENT UNE DIMENSION CONCRETE ET SPECTACULAIRE A CE LIVRE