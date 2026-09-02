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Oceano Nox

Louise Roullier

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A bord de la galéasse San Creador sévit une étrange épidémie : tour à tour, les membres de l'équipage sombrent dans la passivité et se laissent mourir. Quand l'un d'eux se confie au comptable du bord, il prétend être un dieu exilé du ciel par ses pairs et incapable de rentrer chez lui. Incarné dans le premier humain venu, il passe depuis de corps en corps à mesure que ses hôtes tombent, victimes directes ou indirectes de la guerre entre Maravilhès, cité des mages, et l'Empire jambhai. Au comptable incrédule, le dieu résigné raconte son expérience de cette guerre et les vies dérisoires et minuscules dont il a partagé la beauté et les bassesses. Un récit beau et sombre, porté par un souffle épique.

Par Louise Roullier
Chez Editions Critic

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Auteur

Louise Roullier

Editeur

Editions Critic

Genre

Fantasy

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Oceano Nox

Louise Roullier

Paru le 02/09/2026

456 pages

Editions Critic

24,00 €

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