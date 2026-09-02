Oceano Nox

A bord de la galéasse San Creador sévit une étrange épidémie : tour à tour, les membres de l'équipage sombrent dans la passivité et se laissent mourir. Quand l'un d'eux se confie au comptable du bord, il prétend être un dieu exilé du ciel par ses pairs et incapable de rentrer chez lui. Incarné dans le premier humain venu, il passe depuis de corps en corps à mesure que ses hôtes tombent, victimes directes ou indirectes de la guerre entre Maravilhès, cité des mages, et l'Empire jambhai. Au comptable incrédule, le dieu résigné raconte son expérience de cette guerre et les vies dérisoires et minuscules dont il a partagé la beauté et les bassesses. Un récit beau et sombre, porté par un souffle épique.