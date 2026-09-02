Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Nous deviendrons l'ouragan

Margot Dessenne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Même lorsqu'il se retourne contre son créateur, un monstre reste un monstre A Lutéopolis, où progrès rime avec jeunesse éternelle, le monde s'apprête à fêter l'entrée dans un nouveau siècle. Un objectif occupe cependant tous les esprits : éliminer la lepidopterose, une maladie qui transforme des adolescents en Anomalies surpuissantes et assoiffées de sang. Les Ephémères, une unité d'élite, sont chargées de traquer ces éclosions. Depuis huit ans, Tyria, Morpho et Hemaris forment une équipe d'Ephémères dont la relation bat de l'aile. Alors, quand la découverte du corps d'une Anomalie adulte terrorise la planète entière et réveille leurs traumatismes enfouis, elles décident de mener l'enquête, quitte à déterrer de dangereux souvenirs. C'est sans compter sur Alphonse, un apprenti Garde qui est le seul à reconnaître cette Anomalie anonyme : c'est celle qui a détruit sa vie. Et la vérité qu'il poursuit dépasse de loin son propre drame. Mais quand justice et vengeance s'emmêlent, que faire d'une histoire que personne ne voudra croire ?

Par Margot Dessenne
Chez Castelmore Editions

|

Auteur

Margot Dessenne

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes futuristes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous deviendrons l'ouragan par Margot Dessenne

Commenter ce livre

 

Nous deviendrons l'ouragan

Margot Dessenne

Paru le 02/09/2026

576 pages

Castelmore Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362318399
9782362318399
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.