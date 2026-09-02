Nous deviendrons l'ouragan

Même lorsqu'il se retourne contre son créateur, un monstre reste un monstre A Lutéopolis, où progrès rime avec jeunesse éternelle, le monde s'apprête à fêter l'entrée dans un nouveau siècle. Un objectif occupe cependant tous les esprits : éliminer la lepidopterose, une maladie qui transforme des adolescents en Anomalies surpuissantes et assoiffées de sang. Les Ephémères, une unité d'élite, sont chargées de traquer ces éclosions. Depuis huit ans, Tyria, Morpho et Hemaris forment une équipe d'Ephémères dont la relation bat de l'aile. Alors, quand la découverte du corps d'une Anomalie adulte terrorise la planète entière et réveille leurs traumatismes enfouis, elles décident de mener l'enquête, quitte à déterrer de dangereux souvenirs. C'est sans compter sur Alphonse, un apprenti Garde qui est le seul à reconnaître cette Anomalie anonyme : c'est celle qui a détruit sa vie. Et la vérité qu'il poursuit dépasse de loin son propre drame. Mais quand justice et vengeance s'emmêlent, que faire d'une histoire que personne ne voudra croire ?