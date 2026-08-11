Huit ans après l'entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), de nombreuses entreprises et organisations ne sont toujours pas en conformité ou peinent à appliquer concrètement cette réglementation. Le RGPD 2026 est conçu comme un mode d'emploi pour accompagner les professionnels confrontés aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il ne s'agit pas d'un texte juridique expliquant la réglementation, mais d'un véritable guide pratique visant à répondre aux questions concrètes que se posent les responsables dans les entreprises et organisations. L'auteur rappelle également que respecter le RGPD est une obligation et non une option ! Outre les risques de sanctions financières pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel, la non-conformité expose les entreprises à des plaintes, des litiges et une atteinte à leur réputation. Peu importe leur taille ou leur secteur, toutes les organisations traitant des données personnelles doivent démontrer leur conformité et intégrer la protection des données au coeur de leur fonctionnement.