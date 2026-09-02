Des bâtons dans les roues

Phobie au volant : prêts pour un virage à 180 degrés ? Pendant des années, Maribel a cru que conduire, c'était la liberté : fenêtres ouvertes, cheveux au vent, comme dans les films américains. Puis elle a passé son permis, acheté une voiture et découvert la réalité : bouchons anxiogènes, stationnements impossibles, conducteurs agressifs, entretien coûteux et, surtout, une peur viscérale du volant qui se renforce avec le temps. Mais comment grandir dans une société où l'automobile est omniprésente ? Entre l'insouciance de l'enfance, les souvenirs tendres des années 80 et les road-movies fantasmés de l'adolescence, Maribel atteint l'âge adulte, confrontée à des insécurités et à des obstacles liés à son expérience de conductrice. Son rapport à la voiture change alors et bascule vers le doute existentiel : pourquoi y a-t-il autant de voitures ? Pourquoi dépendons-nous autant d'elles dans un monde en crise climatique ? Pourquoi tout le monde est-il énervé au volant ? Pourquoi conduire a-t-il toujours été si masculin ? Etait-ce la promesse de liberté, d'autonomie et d'émancipation qu'on nous avait vendue ? Pour remettre de l'ordre dans tout ça, elle prend la route, défiant son anxiété à conduire. Se dessine un voyage à la fois amusant et introspectif, où elle affronte ses peurs, ses contradictions et sa voiture, jusqu'à ce qu'une évidence s'impose : certaines relations sont toxiques, même avec un véhicule.