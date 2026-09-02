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Le cri du coeur

Romain Pujol, Saïd Sassine

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L'adorable fille de Satan revient pour une aventure à la pleine lune ! Apocaline est une petite fille adorable qui vit sur une île fantastique. Après maintes aventures diaboliques, elle peut enfin profiter d'une vie paisible avec ses amis, parmi lesquels le jeune loup Kaskou ! Mais la paix sera de courte durée, car bientôt Kaskou va devoir passer une épreuve très spéciale qui ne concerne que son espèce. Quand son père Fenrisk, un loup charismatique débarque à l'improviste, Kaskou doit s'acquitter avec succès d'un rituel ancestral : hurler à la pleine lune sur l'île des loups. Et gare à lui s'il échoue. Pour impressionner son père et prouver sa valeur Kaskou s'apprête à affronter cette épreuve tout seul ... Mais c'est mal connaitre Apocaline qui ne peut pas rester les mains croisées. Fidèle à elle-même, elle décide de voler au secours de son camarade en l'épaulant dans sa quête. L'aventure va alors prendre un tout autre tournant... Entre attentes familiales, amitié sincère et quête d'identité, le cri de Kaskou pourra-t-il changer son destin ? Retrouvez cette nouvelle série pleine d'humour et de gags diaboliques et plongez dans l'univers d'Apocaline pour un pur moment de divertissement !

Par Romain Pujol, Saïd Sassine
Chez Glénat

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Auteur

Romain Pujol, Saïd Sassine

Editeur

Glénat

Genre

Humour

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Le cri du coeur

Romain Pujol, Saïd Sassine

Paru le 02/09/2026

80 pages

Glénat

15,50 €

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