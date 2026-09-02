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#Polar

Perfect Day

Romy Hausmann

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Dix fillettes enlevées, dix cadavres retrouvés, dix rubans rouges abandonnés. Pendant quatorze ans, la police traque ce tueur insaisissable, en vain. Jusqu'au soir où Walter Lesniak, célèbre professeur de philosophie et d'anthropologie, est arrêté. Pour sa fille Ann, l'accusation est impensable. Prête à tout, elle se lance dans un combat désespéré pour prouver son innocence. Loin de ce drame, Nathalie et sa fille fuient un mari violent pour se réfugier au coeur d'un paisible village bavarois. Mais peu après leur arrivée, une autre fillette disparaît... et des rubans rouges sont retrouvés dans la forêt. Avec "Perfect Day", Romy Hausmann signe un thriller psychologique haletant, une enquête parsemée de fausses pistes qui plonge le lecteur dans l'engrenage implacable du mal et les sombres ambiguïtés de l'amour filial.

Par Romy Hausmann
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Romy Hausmann

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans policiers

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Perfect Day

Romy Hausmann trad. Stéphanie Lux

Paru le 02/09/2026

288 pages

Actes Sud Editions

22,50 €

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