Scandale au Moyen Age

Les guerres, les crises politiques et les épidémies rythment les derniers siècles du Moyen Age. Au milieu de ce chaos, la cour de France, dont les souverains tentent tant bien que mal de maintenir l'équilibre. Mais c'est sans compter le scandale qui entache chaque règne et chaque membre de ces dynasties. Le roi de France Charles VI était-il fou, ou bien a-t-il été ensorcelé ? Jeanne la Boiteuse était-elle maudite ? La reine Isabelle a-t-elle fait assassiner son propre époux, le roi d'Angleterre ? Vraie ou fausse, la rumeur court, franchit les murs des palais ; habilement répandue, elle est une arme politique redoutable. Ce récit historique retrace le parcours de quatre personnalités scandaleuses qui, bien avant les journaux à sensation de notre époque, ont fait frémir la population médiévale.