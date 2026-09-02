Capitaine Musaraigne

- Non et non, les filles ! Il ne faut jamais accepter la défaite avant le coup de sifflet. Hibou a raison, tous les espoirs sont permis. Si ce diable des bois existe, il va tomber sur une équipe de furieuses, foi de Musaraigne ! Lérot est introuvable et autour de son gîte, d'inquiétantes traces griffues dans la neige laissent imaginer le pire. Mais Musaraigne refuse de voir son équipe de choc céder à la panique. Elle propose plutôt aux "filles", Taupe et Mulot compris, un entraînement musclé... puis de préparer ensemble le terrain pour mieux affronter l'ennemi. L'union fait la force ! Dans la forêt, Taupe et Mulot ont des amis tous différents avec qui la vie est toujours gaie et douce, quelle que soit la saison.
Par
Henri Meunier, Benjamin Chaud Chez
Actes Sud Editions
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