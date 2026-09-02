Capitaine Musaraigne

- Non et non, les filles ! Il ne faut jamais accepter la défaite avant le coup de sifflet. Hibou a raison, tous les espoirs sont permis. Si ce diable des bois existe, il va tomber sur une équipe de furieuses, foi de Musaraigne ! Lérot est introuvable et autour de son gîte, d'inquiétantes traces griffues dans la neige laissent imaginer le pire. Mais Musaraigne refuse de voir son équipe de choc céder à la panique. Elle propose plutôt aux "filles", Taupe et Mulot compris, un entraînement musclé... puis de préparer ensemble le terrain pour mieux affronter l'ennemi. L'union fait la force ! Dans la forêt, Taupe et Mulot ont des amis tous différents avec qui la vie est toujours gaie et douce, quelle que soit la saison.