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#Essais

Crépuscule des idoles

Friedrich Nietzsche

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"Si l'on veut se donner brièvement une idée de la façon dont tout, avant moi, marchait sur la tête, il faut commencer par cet ouvrage", écrit Nietzsche au sujet du Crépuscule des idoles. Ce court texte "plein de belle humeur et lourd de conséquences" est une invitation à "philosopher à coups de marteau". Déclaration de guerre, ses attaques incisives n'épargnent aucune idole de la pensée occidentale. Nietzsche déploie dans ces lignes un art du diagnostic impitoyable, traquant les signes de décadence, les illusions rassurantes, les valeurs abstraites et affaiblissantes. D'une modernité saisissante, le Crépuscule des idoles appelle son lecteur à renverser les faux dieux pour tracer une voie nouvelle, affirmatrice et joyeuse : "[... ] ce n'est qu'à partir de moi qu'il y a de nouveau des espérances, des tâches, des chemins à prescrire pour la civilisation, je suis l'annonciateur de ces bonnes nouvelles. . ".

Par Friedrich Nietzsche
Chez J'ai lu

|

Auteur

Friedrich Nietzsche

Editeur

J'ai lu

Genre

Nietzsche

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Crépuscule des idoles

Friedrich Nietzsche

Paru le 02/09/2026

144 pages

J'ai lu

3,00 €

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