Stéroïdes boy

Du haut de son bureau dans les tours de la Défense, Nicolas rêve de devenir un mâle alpha. Son quotidien : métro, boulot, abdos. Son miroir : les réseaux sociaux et les groupes masculinistes. Son objectif : devenir énorme et sec. Mais ce que Nicolas ignore, c'est qu'on ne gagne jamais au jeu du patriarcat, et qu'un incel n'est jamais rien de plus qu'un colosse aux pieds d'argile. Thibaut Galis décortique les logiques des masculinistes, questionne leur rapport aux femmes, aux hommes, mais surtout à leur propre corps, devenus des excroissances monstrueuses de leur virilité.