Le pouvoir du lien

Et si la véritable force du leader de demain, c'était sa capacité à créer du lien ? A l'heure de l'intelligence artificielle, de la polarisation croissante et de l'incertitude généralisée, une autre forme d'intelligence devient essentielle : l'intelligence relationnelle. Ce livre propose un parcours transformationnel en 5 étapes pour élever votre posture de leader vers ce qui fait aujourd'hui la différence : une écoute stratégique, une présence alignée et une capacité à activer l'engagement collectif dans les environnements les plus complexes. Pas de recette miracle ici, mais des repères puissants, des cas vécus et une méthode éprouvée pour franchir un cap dans votre leadership : du contrôle à la conscience, de l'influence à la transmission. Une invitation à devenir un leader à la fois lucide, inspirant, engageant, portant la vision et profondément humain.