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Le pouvoir du lien

Isabelle Cham, Jahn isabelle Cham

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Et si la véritable force du leader de demain, c'était sa capacité à créer du lien ? A l'heure de l'intelligence artificielle, de la polarisation croissante et de l'incertitude généralisée, une autre forme d'intelligence devient essentielle : l'intelligence relationnelle. Ce livre propose un parcours transformationnel en 5 étapes pour élever votre posture de leader vers ce qui fait aujourd'hui la différence : une écoute stratégique, une présence alignée et une capacité à activer l'engagement collectif dans les environnements les plus complexes. Pas de recette miracle ici, mais des repères puissants, des cas vécus et une méthode éprouvée pour franchir un cap dans votre leadership : du contrôle à la conscience, de l'influence à la transmission. Une invitation à devenir un leader à la fois lucide, inspirant, engageant, portant la vision et profondément humain.

Par Isabelle Cham, Jahn isabelle Cham
Chez Corporate Copyright

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Auteur

Isabelle Cham, Jahn isabelle Cham

Editeur

Corporate Copyright

Genre

Communication

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Le pouvoir du lien

Isabelle Cham, Jahn isabelle Cham

Paru le 11/08/2026

180 pages

Corporate Copyright

35,00 €

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Scannez le code barre 9782874353666
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