Un livre tendre pour se dire bonne nuit ! Ce titre est le premier d'une série de trois livres : Dormir, Jouer, Manger. Avec cette adorable trilogie cartonnée, Juno nous invite dans son monde réconfortant, peuplé de petits animaux brodés et où il fait bon vivre, dormir dans un lit douillet, bien jouer et bien manger... Dans Dormir, le lecteur pourra observer les animaux (renard, écureuil, loutre, cygne et chat) dans leur lieu et leur position de sommeil préférés. Des illustrations brodées délicates de l'autrice-illustratrice Juno, une artiste brodeuse japonaise.