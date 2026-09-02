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#Album jeunesse

Dormir

Juno

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Un livre tendre pour se dire bonne nuit ! Ce titre est le premier d'une série de trois livres : Dormir, Jouer, Manger. Avec cette adorable trilogie cartonnée, Juno nous invite dans son monde réconfortant, peuplé de petits animaux brodés et où il fait bon vivre, dormir dans un lit douillet, bien jouer et bien manger... Dans Dormir, le lecteur pourra observer les animaux (renard, écureuil, loutre, cygne et chat) dans leur lieu et leur position de sommeil préférés. Des illustrations brodées délicates de l'autrice-illustratrice Juno, une artiste brodeuse japonaise.

Par Juno
Chez Editions Didier

|

Auteur

Juno

Editeur

Editions Didier

Genre

Tout-carton

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Dormir

Juno

Paru le 02/09/2026

22 pages

Editions Didier

9,90 €

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Scannez le code barre 9782278133413
9782278133413
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