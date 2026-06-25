Renaissance royale Tome 4

Comment réhabiliter un prince banni ! Invitée au palais royal, Emma est approchée à sa grande surprise par le deuxième prince Kio, qui lui propose de devenir une dame d'honneur. Bien qu'elle soit troublée face à cette offre manifestement suspecte, elle finit par accepter, cédant à la tentation de sa passion ! Transportée dans ce "lieu sacré" dont elle rêvait tant, Emma découvre cependant la véritable personnalité de Kuruhi avant sa condamnation... . Pendant ce temps, l'ex-prince, chargé de s'occuper de l'auberge en l'absence d'Emma, découvre par hasard le grand secret qu'elle cachait...