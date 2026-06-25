Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Renaissance royale Tome 4

Gunjô Kazuki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment réhabiliter un prince banni ! Invitée au palais royal, Emma est approchée à sa grande surprise par le deuxième prince Kio, qui lui propose de devenir une dame d'honneur. Bien qu'elle soit troublée face à cette offre manifestement suspecte, elle finit par accepter, cédant à la tentation de sa passion ! Transportée dans ce "lieu sacré" dont elle rêvait tant, Emma découvre cependant la véritable personnalité de Kuruhi avant sa condamnation... . Pendant ce temps, l'ex-prince, chargé de s'occuper de l'auberge en l'absence d'Emma, découvre par hasard le grand secret qu'elle cachait...

Par Gunjô Kazuki
Chez Editions Komikku

|

Auteur

Gunjô Kazuki

Editeur

Editions Komikku

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Renaissance royale Tome 4 par Gunjô Kazuki

Commenter ce livre

 

Renaissance royale Tome 4

Gunjô Kazuki trad. Julien Lassalle

Paru le 25/06/2026

176 pages

Editions Komikku

7,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372879781
9782372879781
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.