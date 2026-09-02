La famille Delaporte est un modèle de réussite. Jean-Pierre, patriarche charismatique, règle sur son clan comme sur ses affaires : avec assurance, flair... et séduction. Ses deux fils, Tristan et Julien, semblent avoir tout pour être heureux. Jusqu'au jour où Nathalie surgit dans leur vie. Elle prétend être leur soeur, la fille adultérine de Jean-Pierre. Son arrivée fissure lentement les fondations de cette famille unie. Jean-Pierre, aveuglé par l'apparition de cette fille "tombée du ciel" , lui accorde une confiance sans borne. Si Tristan veut la croire, Julien s'y refuse. Qu'en penser alors ? Cette femme est-elle leur soeur inespérée ou une manipulatrice décidée à voler l'héritage et à détruire les Delaporte ? Le lecteur guette le moindre indice, faux pas ou lapsus. Plus c'est sibyllin, plus on se frotte les mains. Un thriller familial corrosif et captivant. Julie Malaure, Le Nouvel Obs.