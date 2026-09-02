La vie absolue

Vingt-cinq ans après l'immense succès de La vie interdite, Didier van Cauwelaert "ressuscite" l'un de ses personnages emblématiques. Jacques Lormeau, sur décision de justice, est exhumé dans le cadre d'une recherche de paternité, Dès lors, l'esprit de ce quincaillier de 34 ans se retrouve englué malgré lui dans les passions, les mensonges et les mesquineries de la petite ville qui se déchire autour de sa mémoire. Comment sauver la jeune fille brisée qui voudrait tant être sa fille ? Lui qui est passé à côté de sa vie n'a aucune envie de rater sa mort, mais quelle est sa marge de manoeuvre ? Quand on n'est plus de ce monde, a-t-on encore les moyens de le changer ? Quel beau roman ! Vous allez adorer... Damien Thévenot, Télé-Matin, France 2 Elégance du style, humour décalé... Lumineux et poignant, un récit merveilleux ! Jean-Rémi Barland, La Provence Chapeau, l'artiste ! Pierre Vavasseur, Le Parisien