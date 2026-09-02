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#Roman francophone

La vie absolue

Didier Van Cauwelaert, Didier Cauwelaert

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Vingt-cinq ans après l'immense succès de La vie interdite, Didier van Cauwelaert "ressuscite" l'un de ses personnages emblématiques. Jacques Lormeau, sur décision de justice, est exhumé dans le cadre d'une recherche de paternité, Dès lors, l'esprit de ce quincaillier de 34 ans se retrouve englué malgré lui dans les passions, les mensonges et les mesquineries de la petite ville qui se déchire autour de sa mémoire. Comment sauver la jeune fille brisée qui voudrait tant être sa fille ? Lui qui est passé à côté de sa vie n'a aucune envie de rater sa mort, mais quelle est sa marge de manoeuvre ? Quand on n'est plus de ce monde, a-t-on encore les moyens de le changer ? Quel beau roman ! Vous allez adorer... Damien Thévenot, Télé-Matin, France 2 Elégance du style, humour décalé... Lumineux et poignant, un récit merveilleux ! Jean-Rémi Barland, La Provence Chapeau, l'artiste ! Pierre Vavasseur, Le Parisien

Par Didier Van Cauwelaert, Didier Cauwelaert
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Didier Van Cauwelaert, Didier Cauwelaert

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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La vie absolue

Didier Van Cauwelaert, Didier Cauwelaert

Paru le 02/09/2026

216 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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