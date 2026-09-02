Partie prenante

Serions-nous revenus au temps des punitions collectives ? Que l'on pense à ceux qui se voient reprocher des actes auxquels ils n'ont pas participé du seul fait d'une origine partagée avec le coupable ; que l'on pense aux salariés d'une entreprise dont les dirigeants ont été condamnés et qui éprouvent de la honte à y être assimilés : ils ne sont pas "jugés" pour ce qu'ils auraient fait, mais en raison du groupe auquel on les associe. Une logique de culpabilisation et de blâme collectif investit aujourd'hui les domaines de la politique et de la morale, élargissant sans cesse le cercle des accusés. Ces personnes découvrent alors combien elles sont liées à des réalités qu'elles n'ont pas choisies - une langue, une culture, une histoire, des institutions -, c'est-à-dire parties prenantes d'un monde qui les dépasse. Dans cet essai d'une brûlante actualité, Paul Audi poursuit sa réflexion sur les pièges de l'identité en essayant de distinguer ce qui participe de la responsabilité de ce qui relève du procès arbitraire.