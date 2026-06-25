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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Hadès vu d’en haut

Horia Dulvac

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Un monde d'histoires terribles surgit : des souvenirs avec la Mère, avec les frères que l'on cuit dans le four de l'enfer domestique. La Mère est tantôt tendre, tantôt "soviétique ", aux aisselles suantes. La chute se produit sous l'effet d'un péché gravitationnel. Les pierres ressemblent à des dents de lait, et deviennent des pierres funéraires ; les récits évoquent la mort, les enfers aux formes multiples, la dévoration des frères comme des poussins. Cette poésie, d'une empreinte singulière, d'une visualité lourde et vivante, brise les conventions de fond comme de forme, et distingue l'auteur

Par Horia Dulvac
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Horia Dulvac

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

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Hadès vu d’en haut

Horia Dulvac

Paru le 25/06/2026

102 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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