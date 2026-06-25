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#Roman francophone

Une enfant gâtée

Sylvie Petit

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Le récit de Sylvie Petit fait entrer le lecteur dans les cinq appartements de son enfance à Brest, hantés par l'inceste. En suivant les années de l'après-guerre, pendant lesquelles la ville est reconstruite, on découvre l'envers d'une histoire familiale, jusqu'à la scène de crime, au fond du couloir à gauche. Sans chercher des raisons à l'acte monstrueux, en faisant le choix de ne pas le représenter, la narratrice s'en approche par l'attention au concret, aux faits et dires du quotidien, et surtout à ce qu'ils cachent. Les illusions se dissipent, le passé est interrogé.

Par Sylvie Petit
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Sylvie Petit

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Une enfant gâtée

Sylvie Petit

Paru le 25/06/2026

118 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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