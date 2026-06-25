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Les romans de la rentrée littéraire 2026

Migration professionnelle féminine dans l’univers des bars et restaurants de la commune d’Abomey-Calavi

Hervé Kombieni

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Qui sont ces jeunes femmes que l'on croise dans les bars et restaurants d'Abomey-Calavi ? Elles ont quitté leur village avec un espoir simple : trouver du travail et devenir le pilier économique de leur famille. Discrètes mais omniprésentes, elles envoient de l'argent à leurs familles respectives restées dans leur milieu de provenance, paient les frais de scolarité ... Cet ouvrage retrace leur parcours de migration professionnelle, du départ à l'installation en ville. Il documente leur quotidien, leurs stratégies, les pressions qu'elles subissent et ce poids familial qu'elles portent. Il montre aussi ce que leur présence change dans la ville : rapports hommes-femmes, économie nocturne, redistribution des rôles. Un guide de référence pour les chercheurs, les décideurs publics et tous les acteurs qui travaillent sur ces réalités sans les réduire à des rumeurs ou à des clichés.

Par Hervé Kombieni
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Hervé Kombieni

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

sociologie du genre

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Migration professionnelle féminine dans l’univers des bars et restaurants de la commune d’Abomey-Calavi

Hervé Kombieni

Paru le 25/06/2026

356 pages

Editions L'Harmattan

38,00 €

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