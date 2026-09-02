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Le reste du monde Intégrale, Tome 2

Jean-Christophe Chauzy, Chauzy Jean-christophe

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5 mois après la parution de l'avant-dernier volume de la série, ce second tome de l'intégrale du Reste du Monde permet une entrée à moindre coût dans le captivant univers apocalyptique de Jean-Christophe Chauzy. Elle réunit les volumes 3 et 4, en format légèrement plus compact, ainsi que de nombreux bonus dont la nouvelle inédite de 8 pages, Gouffres, parue dans la revue Pandora en 2018. Une occasion à ne pas manquer de découvrir ce chef-d'oeuvre politique et social, avant le grand final en 2027 !

Par Jean-Christophe Chauzy, Chauzy Jean-christophe
Chez Casterman

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Auteur

Jean-Christophe Chauzy, Chauzy Jean-christophe

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction

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Le reste du monde Intégrale, Tome 2

Jean-Christophe Chauzy, Chauzy Jean-christophe

Paru le 02/09/2026

232 pages

Casterman

30,00 €

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