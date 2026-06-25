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Animisme et médecine en Afrique noire

Gontran Ondzotto

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Cet ouvrage analyse l'action des tradipraticiens qui restaurent l'harmonie par une pharmacopée complexe et des rituels psychosociaux. Face à la modernité, il examine les enjeux de reconnaissance scientifique et de légalisation de ces savoirs. Au-delà de l'analyse, il propose la sagesse animiste comme un paradigme d'inspiration universelle. Sa vision holistique offre des leviers précieux face aux crises écologiques et aux défis de santé mondiaux. En repensant notre rapport au vivant, ce texte prône un dialogue fécond entre tradition et modernité pour un avenir équilibré.

Par Gontran Ondzotto
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Gontran Ondzotto

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Animisme et médecine en Afrique noire

Gontran Ondzotto

Paru le 25/06/2026

202 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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Scannez le code barre 9782336615653
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