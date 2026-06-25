Vie mienne

L'existence de l'auteur est portée sur les ailes de la vie à travers les émotions ancrées dans le silence de l'intimité, en l'occurrence celui de la poésie. Ainsi, décrire et traduire le chemin emprunté aux pas cadencés des mots se sont imposés à lui à travers ces lignes poétiques. Point de prétention affichée de cerner l'univers dans l'exhaustivité de ces mots englués ici dans le choix de l'amour, de la reconnaissance, de l'espérance, de la victoire, de la réflexion, de l'évasion, bref, de la vie et de tout ce qui entre dans son souvenir empreint de douleurs.