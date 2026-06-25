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#Roman francophone

Vie mienne

Germain K Konan

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L'existence de l'auteur est portée sur les ailes de la vie à travers les émotions ancrées dans le silence de l'intimité, en l'occurrence celui de la poésie. Ainsi, décrire et traduire le chemin emprunté aux pas cadencés des mots se sont imposés à lui à travers ces lignes poétiques. Point de prétention affichée de cerner l'univers dans l'exhaustivité de ces mots englués ici dans le choix de l'amour, de la reconnaissance, de l'espérance, de la victoire, de la réflexion, de l'évasion, bref, de la vie et de tout ce qui entre dans son souvenir empreint de douleurs.

Par Germain K Konan
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Germain K Konan

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

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Vie mienne

Germain K Konan

Paru le 25/06/2026

120 pages

Editions L'Harmattan

14,00 €

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