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L'archéologie - 3e éd.

François Djindjian

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Qu'est-ce que l'archéologie ? L'archéologie est la discipline scientifique qui permet de reconstituer les sociétés du passé, aujourd'hui disparues, détruites par les catastrophes naturelles ou par l'acharnement des hommes, dont les vestiges abandonnés sont enfouis sous la sédimentation des ans. Certes nous possédons de nombreux textes historiques, philosophiques, scientifiques que les civilisations à écriture nous ont légués hélas partiellement, mais nous en savons bien la part importante du mythe, de l'hagiographie, de la réécriture du passé voire de la manipulation qu'ils contiennent (et dont nous sommes encore plus conscients de nos jours avec la révolution de l'Internet). La culture matérielle ne nous ment pas, si nous savons l'interroger avec les techniques et les méthodes de la Science moderne. L'archéologie est Une, et s'applique uniformément à toutes les périodes, de la préhistoire aux périodes modernes, à tous les continents, à toutes les sociétés du passé, quelles que soient les nationalités, les religions, les opinions politiques des archéologues qui la pratiquent. Elle est à la fois Science exacte, Science sociale et Science humaine car elle fait appel à toutes leurs disciplines scientifiques : mathématiques, physique, chimie, géologie, zoologie, botanique, économie, sociologie, ethnologie, philologie, histoire, géographie, informatique, à qui elle emprunte les techniques et méthodes pour aider à la reconstitution dans le temps, dans l'espace et dans ses acteurs, des systèmes techniques, économiques et politiques des sociétés du passé.

Par François Djindjian
Chez Armand Colin

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Auteur

François Djindjian

Editeur

Armand Colin

Genre

Généralités

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L'archéologie - 3e éd.

François Djindjian

Paru le 02/09/2026

630 pages

Armand Colin

46,00 €

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