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Le monde romain - 2e éd.

Yannick Clavé

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Depuis la fondation de Rome au VIIIe siècle av. J. -C. jusqu'à la disparition de l'Empire romain aux Ve-VIe siècles apr. J. -C. , les évolutions politiques, sociales, économiques et culturelles ont été innombrables, traduisant à la fois des phénomènes de rupture et de continuité. Toutes les périodes de l'histoire romaine sont abordées, à travers trois grandes parties chronologiques : les temps fondateurs et la République, le Haut-Empire, la "crise" du IIIe siècle et l'époque tardive. Conçu comme un véritable manuel, ce livre permet de faire un travail approfondi et efficace sur le monde romain antique, à la fois du point de vue des connaissances et des compétences propres à la discipline historique. Il est articulé autour de trois temps forts : - COURS : 13 chapitres, élaborés comme des cours universitaires structurés (introduction, problématique, exemples, sources), présentent les connaissances et les notions fondamentales. Cartes, illustrations, définitions, biographies et bibliographie permettent d'approfondir ces éléments. - METHODES : les méthodes de la dissertation et du commentaire de document sont présentées et approfondies, avec de nombreux exemples de sujets corrigés. - ATLAS : en fin d'ouvrage, un atlas tout en couleur présente des cartes inédites.

Par Yannick Clavé
Chez Armand Colin

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Auteur

Yannick Clavé

Editeur

Armand Colin

Genre

Antiquité - Généralités

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Le monde romain - 2e éd.

Yannick Clavé

Paru le 10/09/2026

472 pages

Armand Colin

29,90 €

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