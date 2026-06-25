Propos sur l'échec - Artaud et Breton est un essai prenant pour fil conducteur l'oeuvre et la personne d'Antonin Artaud qui a considéré que plusieurs de ses projets avaient été des ratages : l'opéra pour lequel Edgard Varèse lui avait commandé un livret ; le récit Héliogabale ou l'Anarchiste couronné ; l'adaptation de la pièce Les Cenci de Percy Shelley ; la "Conférence du Vieux-Colombier" ; l'émission radiophonique (interdite d'antenne) Pour en finir avec le jugement de dieu... Ses déconvenues et le désordre de son existence semblent en tout point opposés aux réussites et à la vie réglée "comme du papier à musique" d'André Breton à "l'entreprise" surréaliste duquel il a brièvement contribué avant d'en être exclu, sachant qu'André Breton ne parviendra pas à renier jusqu'au bout sa première inclination pour Antonin Artaud... A bonne distance toutefois de ce pestiféré. Cet essai ne tente pas d'établir une théorie de l'échec en art, ni une étude empirique méthodique, mais se tient au contraire au plus près de l'expérience de son auteur.